Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor

Kocaeli’de, kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifadesi alınan mağdur genç kız, "Sanık bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün onlara yatıya gittiğimde benim eşofmanımı indirerek özel bölgelerime dokundu" dedi.

Kocaeli’de yaşayan 9. sınıf öğrencisi S.N.R., arkadaşı S.K.’nın babası Ö.K. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine şüpheli hakkında "zincirleme şekilde cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açıldı. Davanın ilk celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Ö.K., taraf avukatları ve aileler katıldı. Mağdur S.N.R ise psikolog eşliğinde SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Bana tacizde bulundu"

Sanık Ö.K.’nın, en yakın arkadaşının babası olduğunu söyleyen 9. sınıf öğrencisi S.N.R., "Sanık Ö.K., bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek, dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün arkadaşım S.K. ile evlerinde yatıyorduk. Beni mutfağa çağırarak tacizde bulundu, eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi, sonra ses gelince toparlandı. 2 hafta geçtikten sonra arkadaşım S.K.’nin evinden eşyalarımı almaya gittim. Sanık Ö.K. kızının evde olduğunu söyleyince içeri girdim ancak S.K. evde değildi. S.K. eve gelince eşyalarımı alıp hemen evden çıktım. Kendisi uyuşturucu içiyor, bize de vermek istedi ancak biz almadık. Kuzenim bize geldiğinde ortak arkadaşımız olan S.K.’nin evine gideceğini söyledi. Ben de gitmemesi gerektiğini dile getirdim. Sinir krizi geçirmem dolayısıyla durumdan şüphelenen kuzenime olayları anlattım ve bu şekilde suç duyurunda bulunduk" dedi.

"Sigara ve alkol içtiğini öğrendiği için bana iftira atıyor"

Sanık Ö.K. ise savunmasında, S.N.R. ile kızının aynı yaşta olduğunu belirterek, "S.N.R. sürekli bize gelip giderdi. Biz de kalmışlığı da olmuştur ancak kendisinin dediği gibi bir olay olmamıştır. Üst katımda annemlerin evinde kalıyorlardı. S.N.R.’nin alkol içtiğini duyunca kızımla arkadaşlık etmesini istemedim. Kızım bu durumu S.N.R.’ye söyledi ancak bizim eve gelmeye devam etti. Ben S.N.R.’ye karşı ’senin popon çok büyük, göğüs hatların çok belli oluyor, benimle birlikte ol’ gibi şeyler söylemedim. Mağdurun mutfakta olduğunu beyan ettiği şeyler gerçek değildir. Mutfağın kapısı dahi yoktur, kapıyı kapatıp ona cinsel tacizde bulunmam söz konusu dahi değildir. Biz S.N.R.’nin ailesiyle görüşmüşlüğümüz vardır onlar bize mangal yakmaya gelmişti ancak ben onlara hiç gitmedim. S.N.R.’nin sigara ve alkol içtiğini öğrendiğimden ve kızımın onunla görüşmesini istemediğimden dolayı bana iftira atmaktadır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz yargılamaya devam edildi

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.