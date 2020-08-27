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Kızını ziyarete geldi, 21 gün sonra ölü bulundu

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE, ZİYARETE GELDİĞİ KIZININ EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN 21 GÜNDÜR ALINAMAYAN 90 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, DAĞDA KAYIP KEÇİSİNİ ARAYAN ÇOBAN TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU.

Asayiş 27.08.2020, 00:18
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Kızını ziyarete geldi, 21 gün sonra ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, ziyarete geldiği kızının evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 21 gündür alınamayan 90 yaşındaki yaşlı adam, dağda kayıp keçisini arayan çoban tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Çardak ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Hüseyin Daştan, Ağustos ayı başında ziyaret için kızının yaşadığı Pamukkale ilçesinin Küçükdere Mahallesine geldi. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı kızının evine bir daha dönmeyen Alzheimer hastası yaşlı adam için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri tarafından her yerde aranan Hüseyin Daştan’dan her hangi bir ize rastlanamadı.

Bugün öğleden sonra Küçükdere Mahallesinin dağlık Asar mevkiinde kayıp keçisini arayan çoban Mustafa C., dere yatağında yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış bir erkek cesedi gördü. Durumun jandarma ve kayıp yakınlarına bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, cesedin 21 gündür aranan Hüseyin Daştan’a ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına kadar traktörle taşınan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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