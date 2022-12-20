Kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Başkent’te öz kızı Esma Nur Çakmak’ı (17) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hamide Çakmak için savcı mütalaasını açıkladı. Kızını öldüren anne için, "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

22 Ocak 2022’de Mamak’ta Hamide Çakmak, polisi arayıp kızının intihar ettiğini ve iple asılı halde bulduğunu söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak’ı gözaltına aldı. Sorguda kızını öldürdüğünü söyleyen Hamide Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamide Çakmak, baba Yunus Çakmak ve taraf avukatları katıldı. Maktule Esma Nur Çakmak’ın erkek arkadaşı Y.P. duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak dinlendi. Duruşmada konuşan Y.P., Esma Nur Çakmak ile 2021 yılında tanıştıklarını belirterek, "8-9 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu süreçte Esma Nur bana gelip giderdi. Ben de arada onlarda kalırdım ve annesi de bilirdi. Annesiyle de sık sık tartışırdı. Annesinin babasını aldattığını söylüyordu; hatta bununla ilgili fotoğrafları dayısı da görmüş" dedi.

Mahkeme başkanının, tanığın beyanlarını sanığa sorması üzerine Hamide Çakmak, "Tanığın benim sevgilim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Kızımın uydurmasıdır bunlar" şeklinde savunma yaptı. Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Hamide Çakmak’a "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Bir sonraki celse 30 Aralık’a tarihine ertelendi.