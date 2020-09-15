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Kızını kurtarmak isteyen baba denizde boğuldu

HALİS ÇOLAK

Asayiş 15.09.2020, 22:09
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Kızını kurtarmak isteyen baba denizde boğuldu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı ile beraberindeki 3 arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay ilçede bulunan Çaka Plajı’nda meydana geldi. Piknik yapmak için gittikleri deniz kenarında yürüyüş yapan Cansu Çolak ile üniversiteden 3 arkadaşı dalgaların yükselmesiyle dengelerini kaybederek suya kapıldı. Durumu gören Cansu Çolak’ın babası Halis Çolak ile dayısı İsa Göktepe, kızların denizden çıkmalarını sağladı. Ancak yüksek dalgaların etkisiyle bir süre denizden çıkamayan ve fazla su yutan Halis Çolak, olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Göktepe de olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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