banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak’tan yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin üçüncü duruşmasının ardından baba Mehmet Kaynak, ilk başlarda umutsuzluğa düştüğü davayla ilgili bugün gelinen aşamanın kendilerini için güzel olduğunu belirterek artık mahkemenin son kararını beklediklerini söyledi.

Asayiş 12.01.2022, 14:07
Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak’tan yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin üçüncü duruşmasının ardından baba Mehmet Kaynak, ilk başlarda umutsuzluğa düştüğü davayla ilgili bugün gelinen aşamanın kendilerini için güzel olduğunu belirterek artık mahkemenin son kararını beklediklerini söyledi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak’a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz’e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli’nde bulunan Mustafa Gülyüz’ü gözaltına alarak Trabzon’a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz’ün cep telefonunu Pazarkapı’da bir yerden aldığını ve İstanbul’da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA’sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz’ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak’ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Adli Tıp Raporu

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı üçüncü kez dün hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmıştı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Pınar Kaynak’ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada Mahkeme başkanı tarafından Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nca hazırlanan rapora göre maktul Pınar Kaynak’ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak’ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Adli Tıp Raporuna itiraz etmedi

Sanık avukatları ise beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil de mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep ederken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkemeye heyeti tarafından sanık avukatlarının müvekkillerinin duruşmaya mahkemede katılma taleplerinin reddine karar verilirken, sanıklara ait sim kart ve cep telefonlarına ait verilerin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 10 Şubat’a erteledi.

Duruşmanın ardından baba Mehmet Kaynak, başlarda umutsuzluğa düştüğü davanın, bugünkü noktaya gelmesinden memnun olduğunu belirterek, “Pınar Kaynak’ın Trabzon Adlı Tıpta örnekleri alınmıştı. Ankara Adlı Tıptan rapor istenmişti. Üç ya da dördüncü raporlar. Dünkü duruşmada avukat tekrar gelen raporlara itiraz etti. Ankara’dan Adlı Tıptan gelen raporlara 9 doktor imza atıyor. Buna neden inanmıyorsun devletin makamı. Dünkü duruşmada söz hakkım olmadığı için hakim bey beni dışarı gönderdi. Adlı Tıp Raporunda tecavüz edilerek öldürüldü, bu da tekrar meydana çıkmış oldu. Sanıklar duruşmadaki savunmaları biz etmedik yapmadık biz etmedik yönündeydi. Önümüzdeki diğer aşamalarda kızın telefonu zaten onda çıkıyor DNA örnekleri tutuyor buna rağmen biz yapmadık diyorlar” dedi.

Emniyet Müdürlüğü. İl Jandarma ekipleri savcıların titiz çalışması sonucu davanın bu duruma geldiğini belirten baba Kaynak, “Şu an gelinen aşama çok güzel. Emniyet Müdürü çalışıyor, savcımız çalışıyor, helal olsun şu an çok titiz çalışmalar var. Hepsinden Allah razı olsun İl Jandarma Komutanı ekibiyle beraber hepsinin ellerinden öperim. İlk başlarda umutsuzluğa düştüğüm zamanlar olmuştu ancak bu aşamadan sonra kafamız önceki aşamalara göre rahat. Mahkeme ertelendi büyük ihtimalle kalem kırılacak öyle tahmin ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11