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Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı

Esenyurt’ta bir adam kızına asansörde tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatlarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.08.2021, 09:00
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