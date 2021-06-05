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Kızıltepe’de yüzlerce giyim dükkanının bulunduğu pasajda çıkan yangın korkuttu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüzlerce konfeksiyon dükkanının bulunduğu pasajda meydana gelen yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 05.06.2021, 12:56
Kızıltepe’de yüzlerce giyim dükkanının bulunduğu pasajda çıkan yangın korkuttu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüzlerce konfeksiyon dükkanının bulunduğu pasajda meydana gelen yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı PTT yanında bulunan dilekler pasajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerce konfeksiyon dükkanının bulunduğu pasajda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korku dolu anların yaşanıldığı yangında itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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