Kızıltepe’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonda esrar, metamfetamin, eroin, kenevir tohumu ile birlikte para, silah ve mermi ele geçirilirken uyuşturucu ile bağlantılı 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği birimlerine bağlı ekipler tarafından narkotik suçlarla mücadele ortak çalışması çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 2 şüpheli şahsa ait adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, bir miktar kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla bağlantısı olan şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandıkları öğrenildi.