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Kızıltepe’de polyester fabrikasında yangın

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir polyester imalathanesinde yangın çıktı.

Asayiş 11.07.2021, 12:15
Kızıltepe’de polyester fabrikasında yangın
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir polyester imalathanesinde yangın çıktı.

Kızıltepe’nin kırsal Akziyaret Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında bir polyester su deposu üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ve fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ile alevlere müdahale edilirken, jandarma ekipleri de olası bir patlamaya karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
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