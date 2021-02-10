Kızıltepe’de oto aksesuar dükkanı çıkan yangında küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir oto aksesuar dükkanda yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saat 04.00 sıralarında Kızıltepe Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Lokman Karaaslan’ın işlettiği oto aksesuar dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün dükkanı kapladı. Yangını güren site bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.