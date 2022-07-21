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Kızıltepe’de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 11 yaşındaki Onur B., ağır yaralandı.

Asayiş 21.07.2022, 14:13
Kızıltepe’de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 11 yaşındaki Onur B., ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Merkez Tepebaşı Mahallesi 641 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan Onur B., nereden geldiği bilinmeyen kurşunla bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kurşunu ateşleyen kişiyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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