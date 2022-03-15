Kızıltepe’de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), dün akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin’in kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Afyonkarahisar doğumlu Himmet Şahin’in cenazesinin defnedilmek üzere bugün memleketine gönderileceği öğrenildi.