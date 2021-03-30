banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Kızıltepe’de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 30.03.2021, 17:28
2
Kızıltepe’de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Cezaevi Karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Ensar Sayhar isimli çocuğa araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaşındaki Sayhar’ın cansız bedeninin Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu