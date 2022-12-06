Kızıltepe’de adliye önündeki kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe Adliye Binası önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 12 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirkapı Mahalle Muhtarı Yusuf Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.