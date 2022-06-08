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Kızıltepe’de 5. kattan arabanın üstüne düşen kız Diyarbakır’a sevk edildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 15 yaşındaki E. Turan, 5. kattan aşağıda park halindeki babasının arabasının üzerine düştü. Talihsiz kız iç kanama şüphesi ile Diyarbakır’a sevk edildi.

Asayiş 08.06.2022, 14:49
Kızıltepe’de 5. kattan arabanın üstüne düşen kız Diyarbakır’a sevk edildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 15 yaşındaki E. Turan, 5. kattan aşağıda park halindeki babasının arabasının üzerine düştü. Talihsiz kız iç kanama şüphesi ile Diyarbakır’a sevk edildi.

Olay, Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki E. Turan, 5. kattan aşağıda park halindeki babasının arabasının üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan E. Turan, yapılan müdahalenin ardından iç kanama şüphesiyle Diyarbakır’daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

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