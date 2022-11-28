Kızıltepe Kaymakamlığından gözaltına alınan kasap hakkında açıklama

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamlığı, boğayı kafasına balyozla vurarak öldüren kasap hakkında açıklama yaptı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada paylaşılan videoda bir kasabın boğanın kafasına çuval geçirdiği ve boğaya acımasızca balyozla vurduğu görüntüler büyük tepki çekmişti. Görüntülerde hayvana balyozla vuran şahıs ve hayvanın sahipleri gözaltına alındı. Durum hakkında Kızıltepe Kaymakamlığından açıklama yapıldı. Açıklamada; durumun kaymakamlığa bildirildiği ve hemen ardından Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nun talimatıyla kolluk kuvvetlerinin harekete geçmesiyle olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı, savcılığa sevk edilen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.