Kızılırmak’ta kaybolan genç bulunamadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak’a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verildi. Ekiplerin arama çalışmalarına yarın devam edeceği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kızılırmak’a giren Murat G. (31) bir süre sonra kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren 9 dalgıç, yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa ulaşılamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Ekipler arama çalışmalarını yarın sürdürecek.

Öte yandan, Kızılırmak’ta kaybolan Murat G.’nin 3 gün sonra askere gideceği öğrenildi.