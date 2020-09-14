Kızılırmak Nehri’nde boğulan genç Kurbağa Adamlar tarafından bulundu
KIRŞEHİR'İN DEĞİRMENKAŞI KÖYÜNDE SERİNLEMEK İÇİN KIZILIRMAK NEHRİ'NE GİREN VE KAYBOLAN 19 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİNE ANKARA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUALTI GRUP AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ KURBAĞA ADAMLAR TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ULAŞILDI.
Kırşehir’in Değirmenkaşı köyünde serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren ve kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.
Cumartesi günü Değirmenkaşı köyü Yazıyayla mevkiinde serinlemek için Kızılırmak’a giren 19 yaşındaki Mehmet Çiçek gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar sevk edildi.
Uzun süren yapılan aramalar sonucunda Mehmet Çiçek’in cesedi, Pazar günü saat 15.10 civarında Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından bulundu.
Suya girdiği yerden bir kilometre uzaklıkta bulunan Mehmet Çiçek’in cesedi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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