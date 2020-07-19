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Kızılcahamam’da maddi hasarlı trafik kazası
ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN YAN YATMASI SONUCUNDA MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.
Asayiş 19.07.2020, 02:14
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otomobilin yan yatması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza Çerkeş - Kızılcahamam yolu Belpınara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çerkeş’ten Kızılcahamam istikametine seyir halinde olan 78 BM 032 plakalı sürücü Güvem Belpınar mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kimliği öğrenilemeyen sürücüyü otomobil içinden çıkardı.. Sürücü otomobilden yara almadan çıkarılırken araçta maddi hasar oluştu. Otomobil olay yerine çağrılan çekici yoluyla kaldırıldı.
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