Kızılcahamam’da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı köy evi yanarak kül

oldu.

Kızılcahamam Peyikler mahallesinde Kemal Yüceer’e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangını, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 4

saatlik çalışma sonucunda söndürebildi.

Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yangında, evin alt katından bulunan 12 arılı kovan ile 12 arısız kovan da etkilenirken kovanlardaki arılar ise telef oldu. Soğutma çalışmalarının ardından jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.