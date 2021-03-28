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Kızılcahamam’da ahşap ev alev alev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 28.03.2021, 00:51
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Kızılcahamam’da ahşap ev alev alev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Doğanözü Mahallesinde, öğle saatlerinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
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