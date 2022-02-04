banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Bitcoin Hacimsiz ve Sakin Seyrini Koruyor...
Bitcoin Hacimsiz ve Sakin Seyrini Koruyor...
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”

Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez”

Karabük’te 12 Mart 2020 yılında anlaşmalı boşandıktan iki gün sonra eşi Vildan Akkaya’yı çalıştığı işyerinde susturucu silahla kafasına sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aydın Yılmaz, akli dengesinin yerinde olduğu yönünde Adli Tıp kurumundan gelen rapora itiraz etti.

Asayiş 04.02.2022, 15:18
Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez”

Karabük’te 12 Mart 2020 yılında anlaşmalı boşandıktan iki gün sonra eşi Vildan Akkaya’yı çalıştığı işyerinde susturucu silahla kafasına sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aydın Yılmaz, akli dengesinin yerinde olduğu yönünde Adli Tıp kurumundan gelen rapora itiraz etti.

Karabük’te 1.5 yıl evli kaldıktan sonrası anlaşmalı boşandığı kocası tarafından 12 Mart 2020 yılında kafasından vurularak öldürülen Vildan Akkaya davasının 6’ıncı duruşması görüldü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Aydın Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Yılmaz’ın avukatı Buket Barış ile Akkaya ailesi avukatı Nilda Baltalı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Tuğba Özçelik hazır bulundu. Duruşmayı anne Fatma Akkaya ve baba Ramazan Akkaya da takip etti.

Davada söz alan Akkaya ailesinin avukatı Nilda Baltalı, “Biz zaten akli dengesinin yerinde olduğunu antideprasan kullanan herkesin bu şeylerden müzdarip olabileceğini beyan etmiştik. Bunlar bir kişi öldürmek için sebep olamaz. Vildan’ın şikayet dilekçeleri ve kolluk fezlekelerinde Vildan’ın neden şikayetçi olduğu o kadar önemli ki, Sanık ‘ben istersem silaha gerek yok, seni öldürmek istersem her türlü öldürürüm’ şeklinde söylemlerde bulunmuş. Vildan sanığın ağır tahriki altında bile anlaşmalı şekilde boşanmak istiyor. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin sanık hakkında tabiki söz konusu değildir. Sanık hiçbir şekilde pişmanlık emaresi göstermemiştir” dedi.

“Akıl raporuna itiraz etti”

Mahkemeye, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan sanık Aydın Yılmaz ise savunmasında, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen akli dengesi yerinde olduğu yönünde gelen rapora kabul etmediğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar vererek, davayı 18 Mart tarihine erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Nilda Baltalı, Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 6. Celsesi görülen davada karar beklediklerini ancak sanığın Akıl sağlığı raporuna itiraz ettiğinden 18 Mart tarihine ertelendiğini söyledi.

Av. Baltalı, “ Adli Tıp raporunda katil Aydın Yılmaz’ın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cinayeti işlemekten mesul tutulabileceği yönünde rapor geldi. Biz Vildan Akkaya’nın kasten tasarlanarak planlı bir şekilde öldürüldüğünü savunuyoruz. Dosyadaki bilgilerde bu yönde. Türkiye’de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırılmış sebepler gözetilmeden düşük cezalar veriliyor. Biz hem Vildan’ın ailesi olarak hem de ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ olarak buna artık son verilmesini istiyoruz. Bir çok kadın cinayetinde emsal kararlar alındı. Tasarlanarak kasten öldürülmesi yönünde karar verilmesi durumunda Vildan’ın katil zanlısı ömür boyu hapiste kalacak. Biz artık öldürülen kadınların en ağır cezalarla katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde ihmal unsuru bırakılmaksızın cezalandırılması gerekiyor. Çünkü Vildan daha önce iki kere uzaklaştırma kararı talep etmiş ve devlete bu şahsı beni öldürecek beni koruyun demiş. Biz bu yüzden katilin en ağır cezayı hak etiğini düşünüyoruz” dedi.

“Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez”

Gözü yaşlı anne Fatma Akkaya ise, mahkeme salonunda kızının resmi ile birlikte katılarak katilin en ağır ceza alarak müebbetini istediğini ifade ederek, “Benim kızım seviyorum diyor. Çiçekle gelmesi lazım iken, elindeki tabancaya susturucu takıp yanına gitmiş. Çalıştığı işyerine arka kapıdan gelerek kızımın kafasına direk sıkmış. Tabancaya susturucu takan bir insan benim akli dengem yerinde değil diyor ama akli dengesi yerinde. Benim kızım bundan anlaşmalı boşandı ve 3 kere uzaklaştırma aldı ama hala peşini bırakmadıydı. Bu katilin yüzünden eşim üç kere kalp krizi geçirdi, beyin kanaması geçirdi. Onun yüzünden bizim psikolojimiz bozuldu. O cezaevinde nefes alıyor, benim yavrum toprakların altında, nefes alamıyor. Bu katilleri cezaevinde çıkarmasınlar ömür boyu burada çürüsünler” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

Ne olmuştu

Olay, 12 Mart 2020 tarihinde Karabük’ün Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta bulunan pizza dükkanında meydana gelmişti. Aydın Yılmaz, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmalı boşandığı eşi Vildan Akkaya’yı dükkanın arka kapısından girerek kafasına ateş ederek ağır yaralamış ve Akkaya kaldırıldığı hastanede 6. günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan Yılmaz polis ekiplerince kıskıvrak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11