Kızaktan düşerek yaralanan vatandaş 10 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Muş’un Varto ilçesinde hayvanlarına ot taşırken atın darbesiyle kızaktan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Muş’a 90 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Gölyayla köyünde hayvancılık yapan Reşat Güneş, ot taşıdığı kızağın altında kalarak yaralandı. Güneş’in yakınları durumu 112’ye bildirerek yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolu açmak için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ile AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kar kalınlığının yaklaşık 5 metreye ulaştığı yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen 10 saatlik çalışma sonucu köye ulaştı. İlk kontrolü yapılarak ambulansa alınan Güneş, tedavisi yapılmak üzere Varto Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

UMKE personeli Yasin Süleymanoğlu, “Varto ilçesine bağlı Gölyayla köyüne kızaktan düşme vakası için çıkış yaptık. İl Özel İdaresi, AFAD, 112 ve UMKE ile yaklaşık 10 saatlik çalışma sonunda köye varmış olduk. Yer yer biriken 5 metrelik kar kütleleri nedeniyle hastaya güçlükle ulaştık ve kendisini hastaneye sevk ettik” dedi.