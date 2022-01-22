Kız kardeşini ve eşini bıçaklayan saldırgan yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önce kız kardeşini ardından eşini bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde karşılaştığı kardeşi İrem K.’yı kolundan, 2 saat sonra da evine gittiği eşi Mine K.’yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan K. (27) polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde olayı uyuşturucunun etkisiyle yaptığını söyleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "adam yaralama ve uyuşturucu kullanma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.