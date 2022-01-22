Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu deği
A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Güney Kıbrıs’ı 29-26 mağlup ederek, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme gruplarına yükseldi.
Kız kardeşini ve eşini bıçaklayan saldırgan yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde önce kız kardeşini ardından eşini bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 22.01.2022, 22:43
Bursa’nın İnegöl ilçesinde önce kız kardeşini ardından eşini bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde karşılaştığı kardeşi İrem K.’yı kolundan, 2 saat sonra da evine gittiği eşi Mine K.’yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan K. (27) polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde olayı uyuşturucunun etkisiyle yaptığını söyleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "adam yaralama ve uyuşturucu kullanma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.