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Kız kardeşini darp eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen şahsı sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Asayiş 22.07.2022, 13:35
Kız kardeşini darp eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen şahsı sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda; birlikte yaşadığı Davlet Babeyev’in sürekli darp ettiği Dilarom A. (22), durumu ağabeyi Romishi A’ya (28) söyledi. Romishi A., konuşmak üzere Davlet Babeyev ile kız kardeşinin yaşadığı mahalleye geldi. Parkta konuşmaya başlayan ikili arasında küfürleşmeyle birlikte tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Romishi A., Davlet Babayev’i 15 yerinden bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Babayev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Babayev’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ise kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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