Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen genci sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi’nde saat 01.30’da meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı Davlet Babeyev’in sürekli darp ettiği Dilarom A. (22), durumu ağabeyi Romishi A’ya (28) söyledi. Romishi A., konuşmak üzere Davlet Babeyev ile kız kardeşinin yaşadığı mahalleye geldi. Romishi A., konuşmak için dışarıya çağırdığı Davlet Babayev ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Romishi A., Davlet Babayev’i sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Babayev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Babayev’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise kaçtığı yerde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Babayev’in otopsi işlemlerinin devam ettiği, zanlının ise öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Aile yakınlarının morg önünde bekleyişleri devam ediyor.