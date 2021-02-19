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Kız kardeşini 18 yerinden makasla yaralayan ağabeyi mahkeme affetmedi

Gaziantep’te ağabeyi tarafından makasla 18 yerinden yaralanan kız kardeş, ağabeyini cezadan kurtarmak için şikayetinden vazgeçse de Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesi sanık ağabeye M.K’ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmada kardeşini makasla yaralamak istemediğini saçını kesmek istediğini söyleyen sanık M.K’ye mahkeme başkanı "Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Nasıl yanlışlıkla oluyor? " diye sordu.

Asayiş 19.02.2021, 10:29
Kız kardeşini 18 yerinden makasla yaralayan ağabeyi mahkeme affetmedi

Gaziantep’te ağabeyi tarafından makasla 18 yerinden yaralanan kız kardeş, ağabeyini cezadan kurtarmak için şikayetinden vazgeçse de Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesi sanık ağabeye M.K’ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmada kardeşini makasla yaralamak istemediğini saçını kesmek istediğini söyleyen sanık M.K’ye mahkeme başkanı "Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Nasıl yanlışlıkla oluyor? " diye sordu.

Gaziantep’te kız kardeşi A.K’yi çıkan tartışma sonucunda makasla 18 yerinden yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle ’kardeşi kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan ağabey M.K., kız kardeşinin şikayetini geri çekmesine rağmen mahkeme tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.K tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken sanık avukatı Abdullah Yaşar ile mağdur kız kardeş A.K duruşma da hazır bulundu.

Mütalaanın açıklanmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı sanık M.K’nin atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ağabeyini affedip şikayetini geri çekti

Mütalaanın sunulmasının ardından beyan için söz alan mağdur A.K. çıkan tartışmada ağabeyine yönelik "Sen benim abim olamazsın" dediğini söyledi. Emniyet ifadesinde geçen beyanların dışında ağabeyine küfürler ettiğini aktaran A.K, "Erkekliğine laf ettim. Ona ’Sen erkek değilsin’ dedim. Benim psikolojim bozuktur. Abim bu sözlerden sonra kendini kaybetti. Makasla bana saldırdı. Ben bu sözleri söylemeseydim belki de bana saldırmayacaktı. Beni makasla yaraladığını söylediysem de bu doğru değildir. Ben şikayetçi değilim" dedi.

"Makasla yaralamak istemedim, saçını kesmek istedim"

Sanık A.K ise önceden verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu belirterek, "Olay günü gittim. İşe de alındım. İşim bittikten sonra eve döndüm. Kardeşim mutfakta bulaşık yıkıyordu. Tabakları sertçe tezgaha vuruyordu. Ben o zaman bir şey olduğunu anladım. Aradan birkaç dakika sonra bağırış sesleri geldi. Annem onun saçı açıkmış diye kızıyormuş. Susmadan konuşmaya devam ediyordu. Yanına gidip ’Ne oluyor’ diye sordum. Benle de ters konuştu. Bana küfür etti. Kendimden geçtim. Mutfağın girişindeki makası alıp saçını kesmek istedim. O ara makas vücuduna değdi. Ona ’Saçını keseyim de başın açık gez’ dedim" ifadelerini kullandı.

"Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var"

Mahkeme başkanı ise sanığa, "Nasıl yanlışlıkla oluyor? Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Tutanaklara göre olay yerinde saç yok. Vücudun her tarafında yara var. Bu nasıl oluyor?" diye sordu.

Sanık A.K’de mahkeme başkanına "Ben kardeşimi yaralamadım. Pişmanım. Beraatımı isterim. Aileme bakan kimse yok. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek cevap verdi.

"Bu olay öldürmeye teşebbüs değil yaralamadır"

Savunma için söz alan sanık Avukatı Abdullah Yaşar’da sanığın kardeşinin psikolojik sorunlarıyla ilgili kullandığı hapları içmediği için olay anında kriz geçirdiği söyledi. Olayda müvekkilinin teşebbüsü olmadığını olayın kendiliğin başladığını ifade eden Yaşar, "Kardeşine pansuman yapıp ambulansı çağırıyor. Öldürmeye neden olacak bir durum yok. Yani kasten ve öldürmeye teşebbüs yoktur. Bu olay yaralamadır. Müvekkilim kendiliğinden gidip emniyete teslim olmuştur. Ailesine bakması gerekiyor. Tahliye edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Son sözü soruldu

Karar öncesinde son sözü sorulan sanık A.K, "Çok pişmanım. Ben kardeşimi çok seviyorum" dedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa kasten adam öldürme suçunu kardeşe karşı işlemesinden dolayı verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezasına çevirirken tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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