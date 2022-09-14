Kız isteme kavgasında yaralanan 13 kişiden biri hayatını kaybetti

Diyarbakır’da iki aile arasında kız isteme yüzünden çıkan kavgada yaralanan 13 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, kız isteme nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Ailelerin birbirine girdiği olayda İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D. ve M.D. yaralandı. Olayda ağır yaralanarak tedavi altına alınan Hamdin Doğan, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan’ın cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.