Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece’deki iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Metin A’nın gözaltına aldığını bildirdi.

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.“