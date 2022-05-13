’Kız arkadaşıyla geziyor’ diye silahla bir kişiyi vuran genç tutuklandı

Samsun’da ’kız arkadaşıyla gezdiği’ gerekçesiyle aralarında tartışma çıkan şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yüzme Havuzu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y.(21), kız arkadaşı ile gezdiğini iddia ettiği E.D.’yi yüzme havuzu çıkışı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, U.Y. ise kaçtı. Polis tarafından yakalanan U.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(MAY-