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Kız arkadaşıyla birlikte iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva geri döndü
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü
Asayiş 02.05.2022, 11:12
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine döndü
15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş’tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu. Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evin dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor.