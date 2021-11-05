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Kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ atan Ersin Ülker’in yeniden yargılandığı dava karara bağlandı

İstanbul Küçükçekmece’de cezaevinden izinli çıkarak birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atıp bıçaklayan Ersin Ülker’in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada sanık Ülker kendisine iftira atıldığını söylerken, mahkeme sanığın 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Asayiş 05.11.2021, 12:12
Kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ atan Ersin Ülker’in yeniden yargılandığı dava karara bağlandı

İstanbul Küçükçekmece’de cezaevinden izinli çıkarak birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atıp bıçaklayan Ersin Ülker’in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada sanık Ülker kendisine iftira atıldığını söylerken, mahkeme sanığın 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Küçükçekmece Halkalı’da 15 Eylül 2019’da cezaevinden izinli olarak çıkan ve birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’u bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktığı gerekçesiyle yargılanan Ersin Ülker 2020 yılında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 14 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadığı gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yeniden Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ersin Ülker hazır bulunurken, müşteki Kübra Tayfur duruşmaya katılmadı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz niteliği olmadığını aktardı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü gece müştekinin evine girip yüzü ile vücuduna kızgın yağ döktüğünü ve bıçakla yaraladığını aktardı. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Sanık Ülker’in ‘gece konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaanın ardından beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın indirimsiz ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ersin Ülker ise son savunmasında “Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum o eve ne camdan ne balkondan girdim. 3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. ‘Niye yaptın?’ dedim ‘çok kızgındım’ dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah’tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin” şeklinde konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin iftiraya uğradığını söyleyerek “Bir anlık bir kızgınlığa dayalı olarak atılmış bir iftiradır. Müşteki cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevindeyken defalarca para yatırmıştır. Müvekkilim öldürmeye çalışsaydı müşteki bunları yapar mıydı? Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Ersin Ülker’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Eylül 2019’da Halkalı’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker‘in 2015 yılında resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları ve bu birlikteliklerinden 2 çocuklarının olduğu aktarılmıştı. Olay tarihinden 9 ay önce müştekinin şüpheli ile arasındaki geçimsizlik nedeni ile Halkalı’daki eve taşındığı da belirtilmişti. Olay günü sanığın müşteki uyuduğu esnada salonun açık camından eve girdiğinin açıklandığı iddianamede, bıçak çıkararak müştekinin boynundan tuttuğu ve ‘beni nasıl polise ihbar edersin’ dediği anlatılmıştı. Sanığın müştekiyi sol dizinden yaraladığının da belirtildiği iddianamede, bu sırada müştekinin evinde keskin bir yanık kokusu hissettiği ve bağırdığı, bunun üzerine şüphelinin camı kapatıp müştekinin boğazını sıkarak sıkıştırdığı ve önceden hazırladığı çaydanlık içerisindeki sıcak yağı müştekinin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı açıklanmıştı. Sanık hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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