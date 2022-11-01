Kız arkadaşının kolunu kıran sanığa istinaftan kötü haber

İzmir’de kız arkadaşının kolunu kıvırıp, kırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa 2 ay ertelemeli olarak verilen 10 ay hapis cezası istinafta bozuldu. Yerel mahkemenin eksik ceza verdiğine kanaat getiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

12 Ekim 2020’de İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda Işıl D. (30) ile erkek arkadaşı Melih Gazi Ç. (30) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Melih Gazi Ç., Işıl D.’nin sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu. Darp raporu alan Işıl D., Melih Gazi Ç.’den şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Melih Gazi Ç. hakkında ’kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Geçen yıl haziran ayında görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Melih Gazi Ç., Işıl D.’yi kasten yaralamadığını iddia etti. Adli Tıp Kurumundan istenen raporda da Işıl D.’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim, sanığa ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik indirimi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza, 2 yıl ertelenerek 10 ay hapis cezasına çevrildi.

Tarafların itirazları üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. İstinaf mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Melik Gazi Ç., şikayetçi Işıl D. ile taraf avukatları katıldı. Işıl D., dirsek üst kısmından omuza kadar yükselen dikiş izi olduğunu ve 1 yıl kadar kolunu kullanamadığını söylerken, duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin eksik ceza verdiğini belirterek, sanığın ’kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melih Gazi Ç.’ye ’kasten yaralama’ suçundan 2 yıl hapis cezası verirken, olayda Işıl D.’nin vücudunda hayat fonksiyonlarını 4. derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığı oluştuğu için cezayı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Kararda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının dosya içeriğine göre kesin olarak belirlenemediğine kanaat getiren heyet, iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp, bu cezasını da erteledi.