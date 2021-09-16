banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk’e hakaretten tutuklandı

Samsun’da kız arkadaşının evinin penceresini taşlayan bir kişi, kızın şikayet üzerine polis tarafından yakalanınca ’Atatürk’e hakaret’ suçundan tutuklandı.

Asayiş 16.09.2021, 13:51
Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk’e hakaretten tutuklandı

Samsun’da kız arkadaşının evinin penceresini taşlayan bir kişi, kızın şikayet üzerine polis tarafından yakalanınca ’Atatürk’e hakaret’ suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A.(31) adlı şahıs kız yanına yaklaşmama tedbir kararı olmasına rağmen kız arkadaşı Z.A.’nın (29) evinin önüne giderek pencereyi taşladı. Z.A. durumu polise bildirdi. T.A. ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Polis ticari taksiyi tespit edip durdurarak içinde bulunan T.A.’yı gözaltına aldı.

İddiaya göre, polislere direnen, kız arkadaşının pencere camlarını kıracağını, öldüreceğini ileri süren ve Atatürk’e de hakaret eden T.A. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. savcıya ifade verdikten sonra "Atatürk’ün hatıralarına alenen hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0