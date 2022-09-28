Kız arkadaşını öldürüp cesedini polis merkezine götürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli’de sevgilisini öldürdükten sonra cesedini ticari taksiyle polis merkezine götüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 28 Ekim 2021 tarihinde Gölcük’te meydana geldi. Ali Akbaba, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer’i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Ali Akbaba, silahla sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ali Akbaba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ali Akbaba, tanıklar ve Seyhan Gözer’in oğlu katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Takdir mahkemenin" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Ali Akbaba’nın Seyhan Gözer’i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Aynı zamanda mütalaada, sanığın cinayet anında taksiyi kullanan E.K.’yi silahla tehdit suçundan 5 yıl ve ateşli silahların kullanımına muhalefet suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası alması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.