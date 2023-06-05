Kız arkadaşından ayrıldı, 5 katlı binadan atlamak istedi
ERZURUM’DA KIZ ARKADAŞINDAN AYRILDIĞI İÇİN KRİZ GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GENÇ 5 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ. ŞAHIS POLİSİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ.
Asayiş 05.06.2023, 23:18
Erzurum’da kız arkadaşından ayrıldığı için kriz geçirdiği öne sürülen genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Şahıs polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yukarı Köşk Mahallesi’nde kız arkadaşından ayrıldığı ileri sürülen Ahmet Ö. (23), 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekipleri, bina yanında önlem aldı. Polislerin bir saat süren ikna çabalarının ardından aşağı indirilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişi de şahsın indirilmesi ile sona erdi.