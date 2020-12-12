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’Kız arkadaşımı işten aldım’ dedi cezadan kurtulamadı
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Cezadan kurtulmak için kimisi “çok trafik vardı” dedi, kimisi “kız arkadaşımı işten almaya gittim” dedi.
Asayiş 12.12.2020, 15:39
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Cezadan kurtulmak için kimisi “çok trafik vardı” dedi, kimisi “kız arkadaşımı işten almaya gittim” dedi.
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyerek dışarıya çıkan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında cezai işlem uygulanacağını duyan vatandaşlardan bazıları alışveriş yapmaya çıktım, kız arkadaşımı işten aldım, trafiğe takıldım gibi söylemlerde bulunsa da ceza yemekten kurtulamadı.İlçenin farklı noktalarına kurulan uygulama noktalarına takılan vatandaşların teker teker izin belgelerinin olup olmadığı sorgulandı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine müsaade edilirken izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı. Arnavutköy’de yapılan kapsamlı denetimlerde çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.
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