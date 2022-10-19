Kıyıköy açıklarında 1 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli Kıyıköy açıklarında 1 mayının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.