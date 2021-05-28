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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ham petrol taşıyan tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ham petrol taşıyan tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
Asayiş 28.05.2021, 20:27
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ham petrol taşıyan tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.