banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor.

Asayiş 10.06.2021, 16:10
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3560 sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Seycan D.(25) ile birlikte vakit geçiren Mehmet D.(28), bir süre sonra eşi ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çift kavga etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Mehmet D., yanına bulunan tabanca ile eşinin ayaklarına 2 el ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acul çağrı merkezine bildirdi. Genç kadın ise ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet D., polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen delil çalışması yapan ekipler, şahsın eşkalini belirledikten sonra yakalamak için araştırma başlattı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık