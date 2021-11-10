Kıskançlık cinayetine iyi hal indirimi

Kocaeli’de birlikte alkol aldığı adamı, nişanlısına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan nişanlısı ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 17 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Memiş’ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş’in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş’i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş’in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Cinayet zanlısına 15 yıl hapis

Sanıkların yargılanmasına, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Sultan A.’nın avukatı Melike Yavuz, tutuklu sanık Bahadır A. ve avukatı Ceren Terzioğlu Alkuş katıldı. Son sözleri sorulan sanık Bahadır A., "Olayların böyle olmasını istemezdim. Aydın Memiş, kız arkadaşıma tacizde bulunduğu için böyle bir olay meydana geldi" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sultan A.’nın "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Aydın Memiş’i öldüren tutuklu sanık Bahadır A.’ya ise "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.