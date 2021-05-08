Kısıtlamayı fırsata çeviren bisiklet hırsızları yakalandı

Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren hırsızlık şüphelisi iki şahıs, apartman girişine park edilen bisikletleri çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken şahıslar kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirmek isteyen iki şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesinde bulunan bir apartmanın giriş katına park edilen iki adet bisiklet ile kapı önünde bulunan dört adet ayakkabıyı çaldı. Bisikletlerin ve ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sek edildi. Bina içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletleri ve ayakkabıları çalan iki şahsın T.C. ve Ö.A. olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler yapılan fiziki takip sonucunda şüphelilerin ikametgâhlarında olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.