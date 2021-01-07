Son Dakika
Kısıtlamayı delip kaza yaptı, kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kısıtlamayı ihlal edip kaza yapan alkollü sürücü kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı.
Asayiş 07.01.2021, 00:14
4
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kısıtlamayı ihlal edip kaza yapan alkollü sürücü kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı.Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki 34 MSS 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasına çarptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü M.G. yara almadan kazayı atlattı. Çevredekilere kazayı anlatan M.G., kendisini görüntüleyen muhabiri görünce tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan M.G., karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü