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Kısıtlamayı delen vatandaşlar cezadan kaçamadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Diyarbakır’da kısıtlamaya uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara ceza kesildi.

Asayiş 02.05.2021, 11:10
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Kısıtlamayı delen vatandaşlar cezadan kaçamadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Diyarbakır’da kısıtlamaya uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara ceza kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. Kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, boş banklar ve parklar ile şehir sessize büründü.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi. Ekipler, kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza kesti.
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