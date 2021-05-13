Kısıtlamayı delen çocukların ana cadde üzerinde tehlikeli maçı

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ana cadde üzerinde futbol oynayan çocuklar, tehlikeye davetiye çıkardı.

Korona virüs salgınından dolayı uygulanan tam kapanmanın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da bayramın ilk gününde sessizlik hakim oldu. Vatandaşların çoğunun kısıtlamaya uyduğu Diyarbakır’da bir grup çocuk, tam kapanmayı delerek ana cadde üzerine çıkıp top oynadı. Çocukların oyun oynadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri gören çocuklar hızla bölgeden uzaklaştı. Polislerin bölgeden ayrılması ile çocuklar tekrar toplanıp kaldıkları yerden maçlarına devam etti. Çocukların tehlikeli oyunu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.