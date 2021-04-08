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Kısıtlamaya uymayan sürücülere ceza kesildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 araca muayene eksikliğinden dolayı para cezası uygulandı.

Asayiş 08.04.2021, 09:30
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Kısıtlamaya uymayan sürücülere ceza kesildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 araca muayene eksikliğinden dolayı para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda saat 21:00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sürüyor. Kdz. Ereğli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinde Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada hem sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların izinli olup olmadığı kontrol edilirken, hem de araçların ve sürücülerin trafik kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde güzergah üzerindeki araçlar kontrol edilirken, izinli olan sürücülerin belgeleri kontrol edildikten sonra geçişine izin verildi. Yapılan denetimde 2 aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Sürücülere 314 TL idari para cezası uygulandı. Trafikte kusurlu olan araçlar çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından sürücülere başta Covid-19 tedbirleri olmak üzere gerekli kurallara uymaları, maske, mesafe ve hijyen konularında hassas olmaları gerektiği vurgulanarak uyarıda bulunuldu.
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