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Kısıtlamaya rağmen gezdiler, uyuşturucu maddeyle yakalandılar

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezen 4 kişi polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulunca uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Asayiş 02.12.2020, 00:09
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Kısıtlamaya rağmen gezdiler, uyuşturucu maddeyle yakalandılar

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezen 4 kişi polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulunca uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Edinilen bilgiye göre, otomobilin içerisindeki 4 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 4 kişi, izin belgeleri olmadığını belirtti. Otomobildeki kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçtakileri aşağı indirerek, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatı buldu. İsimleri B.Ö., M.K., H.Y. ve M.Ö. olduğu tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheliye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186 TL’den toplamda 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.

Otomobilde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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