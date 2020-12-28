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Kısıtlamanın ardından trafikte hareketlilik başladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama bu sabah sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluşurken toplu taşımalarda da hareketlilik yaşandı.
Asayiş 28.12.2020, 09:01
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Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama bu sabah sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluşurken toplu taşımalarda da hareketlilik yaşandı.Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sabah 05.00 itibariyle tamamlandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle Yenibosna’da E-5 üzerinde Avcılar ve Cevizlibağ istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Trafikte kimi zaman yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve otobüs duraklarında toplu taşımaya binmek isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
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