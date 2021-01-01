Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL para cezası

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 270 şahsa 518 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Samsun’un 3 ana girişi olan Ordu, Sinop ve Ankara karayollarında emniyet güçleri ile birlikte denetimlere katıldı. Sinop, Ankara ve Ordu yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceleyen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, denetimlerini aralıksız sürdüren kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.

Bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve titizlikle sürdürülen denetimlerin vaka sayılarının kontrol altına alınması noktasında önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacağını belirten Vali Dağlı yaptığı açıklamada, “Salgın bitene kadar tedbirlere kararlılıkla uyulması çağrısında bulundu. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşına denk gelen 31 Aralık 2020 Perşembe 21.00 ile 01 Ocak 2021 Cuma 08.00 saatleri arasında ilimiz genelinde kısıtlamaları ihlal eden 270 şahsa 518 bin 246 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Denetimlere Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da katıldı.