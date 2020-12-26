Kısıtlamada yolu boş sanıp dikkatsizce caddeye çıkan otomobil taksiye çarptı

Ümraniye’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolları boş zannederek tali yoldan ana yola dikkatsizce çıkan otomobil taksiyle çarpıştı. Taksinin yan yattığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Kaza, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Harman Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yolları boş zannederek dikkatsiz bir şekilde tali yoldan çıkan 34 KJ 7241 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, cadde üzerinde seyreden 34 TAZ 95 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı. Kapıların kilitlenmesiyle birlikte kısa bir süre araçtan çıkamayan taksi sürücüsü Rüstem Taşçı, daha sonra kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif yaralanarak atlatan sürücüler, ambulansta tedavi edildi.

“Yolu boş sandım”

Taksiye çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, “Ben yukarıdan aşağıya iniyordum. Yolu boş zannettim. Bu sırada taksiyle çarpıştık. Taksinin kapısı kilitli kaldı. Taksici ağabey kısa bir süre içeride kaldı. Çok şükür ikimizde de bir şey yok” dedi.

Taksi şoförü ise “Sol taraftan indi, ortada çarpıştık. Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı. Kısa bir süre arabanın içinde kaldım. Görünmez kaza” diye konuştu.